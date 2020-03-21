У Києві зафіксували ще 7 випадків коронавірусу

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про сім нових випадків інфікування коронавірусом в українській столиці. Про це він повідомив у Telegram.

«Сьогодні під вечір ми отримали лабораторно підтверджені тести двох жінок — 29-ти та 39-ти років та п'яти чоловіків у віці від 31 до 50 років», — зазначив Кличко.

Він додав, що загалом у Києві тепер 10 випадків інфікування SARS-CoV-2.

«Восьмеро киян були інфіковані в європейських країнах — переважно у Франції та Німеччині. Два випадки — місцеве зараження від хворих із Житомирської області та Києва», — зазначив міський голова Києва.

За словами міського голови, п'ятеро людей лікуються в Олександрійській клінічній лікарні столиці, решта — перебуває в самоізоляції та лікуються вдома під наглядом лікарів. Також чекають підтвердження результати тестування ще трьох киян.

Водночас, Центр громадського здоров’я України станом на вечір 21 березня підтвердив поки 6 нових випадків коронавірусу у Києві.

Станом на вечір 21 березня в Україні офіційно підтверджено 49 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: у Чернівецькій (25), Житомирській (2), Київській (10), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (2), Львівській (1), Тернопільській (1), Волинській (1), Харківській (1, але жінка фізично перебуває на Київщині) областях і в Києві (10).

Три з них летальні — померли 71-річна жінка у Житомирській області, 56-річна жінка — в Івано-Франківській та 33-річна — у Чернівецькій.