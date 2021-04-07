З України видворили російського кримінального авторитета на прізвизько «Салім»

У Києві поліцейські затримали російського кримінального авторитета, якому раніше вже забороняли в’їзд в Україну. Про це повідомила прес-служба поліції.

Правоохоронці зазначають, що оперативники ДСР отримали інформацію про приїзд раніше судимого 42-річного авторитета в Україну поза пунктом пропуску та всупереч уже діючої заборони на в’їзд.

«Працівники Центрального міжрегіонального управління ДМС у Києві та Київській області спільно зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України виявили та доставили до підрозділу Міграційної служби 42-річного громадянина Російської Федерації, який є кримінальним авторитетом на прізвисько "Салім"», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, чоловік має зв’язки у кримінальному середовищі, а метою його «візиту» було поширення впливу серед представників злочинного світу в Києві та Харкові.

Вказано, що правоохоронці затримали зловмисника у передбаченому законодавством порядку та доставили до Державної міграційної служби України.