Росіяни переконали завербованого чоловіка, що Сергій Філімонов нібито наводить ракети на Київ

Служба безпеки України запобігла вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Для замовного вбивства росіяни завербували учасника АТО з Дніпропетровщини, якого переконали, що він допомагає покарати російського коригувальника, повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 29 липня.

За даними СБУ, для замаху на Сергія Філімонова російська ФСБ підготувала операцію «під чужим прапором» та видавала себе за українську Службу безпеки. Росіяни завербували мешканця Кам’янського на Дніпропетровщині, який брав участь в АТО та був упевнений, що діє за дорученням українських спецслужб та має знешкодити не українського військового, а російського коригувальника.

У пресслужбі СБУ повідомили, що чоловіку зателефонувала представниця російської ФСБ та видала себе за співробітницю СБУ. Вона заявила, що він придбав медичні препарати в інтернет-магазині, який нібито фінансує Росії та почала шантажувати учасника АТО, звинувативши його «в державній зраді». Після того як росіяни надіслали чоловіку фейкову повістку на допит в СБУ, агенти запропонували йому почати працювати нібито на українську спецслужбу та дали вказівку прибути до Києва.

«Куратори від ФСБ маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом. У листуванні зі своїм зв’язковим чоловік висловлював готовність знищувати окупантів – навіть ціною власного життя. Після прибуття до Києва завербованому поставили завдання: орендувати квартиру в житловому комплексі, де, за версією ФСБ, проживав український військовий командир, якого планували ліквідувати, і почати стеження за автомобілем Сергія Філімонова», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Після одного з масованих ракетних ударів по Києву російський агент переконував фігуранта, що нібито саме Сергій Філімонов несе відповідальність за обстріл. Завербований чоловік своєю чергою надсилав ФСБ фото з двору будинку та надавав опис переміщень Сергія Філімонова.

«Згодом куратор з ФСБ передав фігуранту координати схрону на околиці Києва, де було заховано автоматичну зброю. Після отримання автомата Калашникова чоловік продовжив стеження, а згодом отримав вказівку ліквідувати українського воїна. Оперативники СБУ затримали завербованого, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Під час обшуку в чоловіка виявили мобільний телефон, за допомогою якого він спілкувався з російським куратором. Йому повідомили про підозру за ст. 263 ККУ (незаконне зберігання зброї та боєприпасів).

За словами активіста та блогера Сергія Стерненка, фігуранту повідомили про підозру лише про незаконне зберігання зброї, оскільки в чоловіка не було умислу працювати на російські спецслужби.

Що відомо про Сергія Філімонова

30-річний Сергій Філімонов – український військовий, громадський діяч та актор. У 2014 році з перших днів російсько-української війни Філімонов брав участь у бойових діях в складі добровольчого батальйону «Азов». Брав участь у визволенні Маріуполя, Мар'їнки, в боях за Іловайськ, в боях під Гранітним. Під Іловайськом отримав численні поранення.

Сергій Філімонов

У 2015 році, після повернення з фронту, став одним з організаторів мирної громадської акції «Блокада Криму». У 2015 році – голова ГО «Цивільного корпусу Азов» в місті Київ. У 2015 році – один з творців руху «Гонор». Зіграв головну роль у фільмі «Носоріг» режисера Олега Сенцова. Брати Сергія – Віктор та Олексій, воюють у складі роти «Гонор».

З 2022 року він командував ротою «Гонор» 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі». У лютому 2024 року Сергій Філімонов став новим комбатом «Вовків Да Вінчі».