У Києві затримали 19-річну уродженку Закарпаття, яка обікрала помічницю аташе США

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 19-річній уродженці Закарпаття, яка обікрала помічника аташе посольства Сполучених Штатів Америки, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

«За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру дівчині за фактом крадіжки особистих речей помічника аташе США в Україні», — йдеться у повідомленні.

Так, 26 червня потерпіла, яка є службовою особою посольства США в Україні, виявила крадіжку особистих речей із власної сумки, про що одразу повідомила у правоохоронні органи.

Згодом, 29 червня, підозрювану в крадіжці вдалося затримати, нею виявилась 19-річна уродженка Закарпатської області.

Також при фігурантці знаходилися частина викрадених особистих речі потерпілої, зокрема - дипломатична картка помічника аташе США, водійське посвідчення та банківські картки.

Наразі дівчині повідомлено підозру у вчиненні кримінального проступку за статтею про «крадіжку» (ч. 1 ст. 185), вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Як повідомляв ZAXID.NET, у лютому у співробітника посольства Нідерландів невідомі викрали велосипед біля будівлі Національного антикорупційного бюро у центрі Києва.