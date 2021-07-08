У «Київавтодорі» та департаменті транспортної інфраструктури КМДА відбуваються обшуки
Обшуки стосуються справи щодо закупівлі техніки для «Київавтодору»
У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації та комунальній корпорації «Київавтодор» тривають обшуки.
«Сьогодні, 8 липня, у приміщеннях департаменту транспортної інфраструктури КМДА та Комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокурора Офісу Генеральної прокуратури проводять обшуки», — йдеться у повідомленні департаменту.
Зазначається, що обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в рамках кримінального провадження щодо закупівлі техніки КК «Київавтодор».
Також наголошується, що департамент та корпорація надали всі документи, необхідні для всебічного й повного розслідування.
Справа, яку розслідують у ДБР, стосується закупівлі техніки для КК «Київавтодор». Зокрема, машин для внесення рідких хлоридів. Їх закупівлі були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель.
У департаменті транспортної інфраструктури запевняють, що діяльність департаменту та підпорядкованих йому комунальних підприємств прозора, тож об’єктивна і неупереджена перевірка встановить істину.
Як повідомляв ZAXID.NET, упродовж 11 та 12 травня правоохоронці провели обшуки з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів. Тоді, зокрема, відбулись обшуки в приміщеннях КП «Київпастранс» і підрядного комерційного підприємства.
Крім того, 23 червня Державна фіскальна служба знову провела обшуки у «Київпастрансі».