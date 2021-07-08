Обшуки у департаменті КМДА та «Київавтодорі» проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва

У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації та комунальній корпорації «Київавтодор» тривають обшуки.

«Сьогодні, 8 липня, у приміщеннях департаменту транспортної інфраструктури КМДА та Комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокурора Офісу Генеральної прокуратури проводять обшуки», — йдеться у повідомленні департаменту.

Зазначається, що обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в рамках кримінального провадження щодо закупівлі техніки КК «Київавтодор».

Також наголошується, що департамент та корпорація надали всі документи, необхідні для всебічного й повного розслідування.

Справа, яку розслідують у ДБР, стосується закупівлі техніки для КК «Київавтодор». Зокрема, машин для внесення рідких хлоридів. Їх закупівлі були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель.

У департаменті транспортної інфраструктури запевняють, що діяльність департаменту та підпорядкованих йому комунальних підприємств прозора, тож об’єктивна і неупереджена перевірка встановить істину.

Як повідомляв ZAXID.NET, упродовж 11 та 12 травня правоохоронці провели обшуки з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів. Тоді, зокрема, відбулись обшуки в приміщеннях КП «Київпастранс» і підрядного комерційного підприємства.

Крім того, 23 червня Державна фіскальна служба знову провела обшуки у «Київпастрансі».