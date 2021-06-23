Це вже не вперше ДФС приходить до комунального підприємства

Державна фіскальна служба провела обшуки у комунальному підприємстві «Київпастранс», йдеться в повідомленні відомства 23 червня.

Зазначається, що обшуки відбулись у справі щодо ймовірного ухилення від сплати податків та привласнення бюджетних коштів.

«Службові особи КП «Київпастранс», діючи за попередньою змовою зі службовими особами відокремленого підрозділу комунального підприємства «Київпастранс» – «Дирекція по будівництву та утриманню об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури» та іншими суб’єктами господарської діяльності (СГД), в тому числі із ризиковими та транзитними суб’єктами підприємницької діяльності, протягом 2020 року привласнили бюджетні кошти при проведенні робіт з реконструкції трамвайної лінії», – стверджують у ДФС.

За оцінками відомства, загальна вартість робіт становила понад 80 мільйонів гривень, частину з яких було привласнено, для встановлення збитків призначили експертизу.

Крім того, за даними ДФС, низка осіб допомагала окремим підприємствам ухилятися від податків.

У «Київпастрансі» вилучили комп’ютерну техніку та фінансово-господарську документацію.

Саме комунальне підприємство наразі публічно не коментувало обшук і звинувачення.

Нагадаємо, упродовж 11 та 12 травня правоохоронці провели обшуки з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів. Тоді, зокрема, відбулись обшуки в приміщеннях КП «Київпастранс» і підрядного комерційного підприємства.