Слідчі дії проводять у справах про привласнення державних коштів

Органи столичної прокуратури спільно з фахівцями Державної фіскальної служби, Нацполіції та Служби безпеки України провели обшуки з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів. Про це у четвер, 13 травня, повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Як розповіли у відомстві, упродовж 11 та 12 травня на території Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено ряд обшуків. Зокрема, обшуки відбулися у «Київзеленбуді», в КП «Спецжитлофонд», у «Киїавтодорі», в «Київському інституті земельних відносин» та «Київміськсвітлі».

Повідомляється, що кримінальні провадження, в межах яких були проведені вказані слідчі дії, стосуються незаконного заволодіння бюджетними коштами, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, здійснення незаконних поборів з підприємців, кришування нелегального бізнесу тощо.

«У ході розслідування вказаних кримінальних проваджень усіма правоохоронними органами проведено кропітку роботу, пов’язану зі збором інформації, викриття та аналізу схем, зв’язків, контактів та учасників. За результатами проведення цієї роботи було прийнято рішення провести обшуки з метою виявлення та вилучення первинних фінансових документів, чорнових записів та інших речових доказів, які мають доказове значення», – наголошується у повідомленні.

Оскільки під час слідства правоохоронці отримали інформацію про причетність до окремих правопорушень службових осіб підрозділів КМДА та комунальних підприємств, слідчі дії проводилися одночасно по всіх напрямках роботи.

На сьогодні за результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам, у тому числі чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних та підрядних підприємств, зокрема і керівникам.

Слідчі дії наразі продовжуються. Триває дослідження вилученої фінансової документації.

Своєю чергою, головне управління Національної поліції повідомило про підозру трьом нинішнім та чотирьом колишнім співробітникам Департаменту соціальної політики КМДА, яким закидають заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн грн.

Крім того, як стало відомо, Державна фіскальна служба України в рамках розслідування у справі про привласнення коштів, виділених на реконструкцію трамвайної лінії в Деснянському районі Києва, здійснює обшуки в приміщеннях КП «Київпастранс» і підрядного комерційного підприємства.

Слідчі дії проводять у справі про привласнення коштів, виділених на реконструкцію трамвайної лінії в Деснянському районі.

«За версією слідства, посадовці КП «Київпастранс» та підрядного комерційного підприємства, використовуючи суб'єкти господарської діяльності з ознаками ризикованості та транзитності, у 2020 році привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, виділених на реконструкцію трамвайної лінії в Деснянському районі м. Києва. Крім того, посадові особи підрядного комерційного підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах», – інформує прес-служба ДФС.

У приміщеннях КП «Київпастранс» і підрядного комерційного підприємства відбуваються обшуки з метою виявлення первинної фінансово-господарської документації, яка може свідчити про правопорушення.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки в столичної влади тиском, пов'язаним із запровадженням виконкомів.