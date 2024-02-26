Тварини мають бути зареєстровані через Єдиний державний реєстр тварин та мати необхідні документи

Міськрада Коломиї платитиме жителям Коломийської громади, які триматимуть домашню худобу. Через виплати з міського бюджету місцева влада планує підтримувати розвиток сільського господарства, розповів міський голова Богдан Станіславський, пише франківський сайт «Курс». Фінансову допомогу надаватимуть на утримання корів, свиней, кіз, овець, коней та бджолосімей. «Важлива умова: тварини мають бути зареєстровані через Єдиний державний реєстр тварин та мати необхідні документи про клінічний стан, а власникам бджіл також необхідний ветеринарно-санітарний паспорт пасіки з відміткою про весняне обстеження у поточному році», – написав мер Коломиї у Facebook. Як повідомляється, господарства, які мають від трьох свиноматок, зможуть отримати по 2 тис. грн на одну тварину, але не більше як 30 тис. грн; господарства, які мають від п’яти свиней на відгодівлі, можуть отримати по 1 тис. грн на одну тварину, але не більше як 30 тис. грн; господарства, які мають від однієї корови усіх напрямів продуктивності, можуть отримати по 3 тис. грн на одну тварину, але не більше як 30 тис. грн; господарства, які мають від трьох овець та кіз, старших 12 місячного віку, можуть отримати по 1 тисячі гривень на одну тварину, але не більше як 30 тис. грн; господарства, які мають ідентифікованих коней, старших 12 місячного віку, можуть отримати по 4 тисячі гривень на одну тварину, але не більше як 20 тис. грн; господарства, які мають від 5 бджолосімей, можуть отримати по 200 грн за бджолосім’ю, але не більше як 20 тис. грн. В управлінні економіки Коломийської міськради завершують всі необхідні процедури, щоби дати старт цьому проекту. Про початок прийому заяв від громадян повідомлять додатково.

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