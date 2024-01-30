Андрія Куничака обрали секретарем Коломийської міської ради у грудні 2020 року.

У Коломиї достроково припинили повноваження секретаря ради Андрія Куничака, який назвав депутатку Галину Белю відьмою. Про це 30 січня повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Під час засідання Коломийської міської ради у листопаді минулого року секретар ради вжив висловлювання, що принижують жінку, порушують її право на повагу до честі, гідності та впливають на ділову репутацію як депутата міської ради. Згодом до мене звернулась і сама постраждала, після чого було відкрито провадження за цією справою», – написав у Telegram Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, інцидент стався на сесії Коломийської міської ради 9 листопада під час розгляду питання про дострокове припинення повноважень Андрія Куничака, якого намагалися звільнити з посади секретаря ще до скандалу.

Під час виступу з трибуни депутат «Європейської солідарності» Андрій Куничак звернувся до своєї колеги з фракції Галини Белі зі словами: «Будь ласка, не дивіться на мене так!». На запитання депутатки: «Як?» – він відповів: «Як відьма». Присутні у залі депутати та гості сесії відреагували на ці слова бурхливими оплесками.

14 листопада Галина Беля зареєструвала петицію про дострокове припинення повноважень секретаря Коломийської міської ради Андрія Куничака, яка набрала 218 голосів з 200 необхідних для її розгляду на сесії. За звільнення з посади Андрія Куничака проголосували 23 депутати із 38.

Додамо, що Андрія Куничака обрали секретарем Коломийської міської ради у грудні 2020 року. Він обрався до ради від партії «Європейська Солідарність». За інформацією сайту Коломийської міської ради, дочка депутатки Галини Белі – Марта – працює помічницею Андрія Куничака.