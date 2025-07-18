У прикарпатця вилучили понад сотню згортків із амфетаміном

У Коломиї затримали місцевого мешканця з понад сотнею згортків з амфетаміном, які він закладав для наркозалежних у різних районах міста. Підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 18 липня, 18-річний мешканець Коломиї контактував з клієнтами через профіль в одному з месенджерів, а після отримання грошей робив закладки з наркотиками, надсилаючи замовникам геолокацію.

«Затримали підозрюваного на одній із вулиць міста. Під час поверхневого огляду у зловмисника вилучили понад сотню згортків із амфетаміном», – зазначили правоохоронці.

Прикарпатцеві оголосили підозру за ч.1 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає від чотирьох та восьми років позбавлення волі.