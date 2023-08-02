«Контінентал» повністю закінчив обмолот озимого ячменю

У «Контінентал Фармерз Груп» розпочався посів озимих культур під урожай 2024 року. Під них у наступному сезоні планують відвести 97,8 тис. га. Традиційно першим компанія сіє озимий ріпак, який займатиме 34,8 тис. га. Погодні умови сприяють посівним роботам: завдяки опадам у ґрунті є достатня кількість вологи.

За словами операційного директора «Контінентал» Костянтина Шитюка, посів озимого ріпаку розпочали відповідно до запланованих термінів. Для цього процесу компанія повністю забезпечена насінням, мінеральними добривами, засобами захисту та паливно-мастильними матеріалами.

«Застосовуємо різні виробничі технології відповідно до типу сівалок, які маємо. Це і прямий посів одразу після збору пшениці та ячменю сівалками Horsch Focus, і традиційний суцільний посів. Також плануємо використовувати сівалки точного висіву з міжряддям 35 см, – зазначив операційний директор “Контінентал Фармерз Груп” Костянтин Шитюк. – З нашим темпом робіт та технічним забезпеченням розраховуємо завершити посів ріпаку до 20-х чисел серпня. Далі перейдемо до озимих пшениці та ячменю, під які плануємо відвести 49,7 тис. га і 13,1 тис. га відповідно».

У компанії зазначають, що темпи посіву озимих пшениці та ячменю залежатимуть від швидкості збору культур-попередників. До слова, цього року в регіонах, де працює «Контінентал», вегетація ярих культур (сої, соняшнику, кукурудзи) буде пролонгована через затримку в розвитку. Причиною цього є погодні умови та доволі пізні терміни посіву.

Нагадаємо, на полях триває збір ранніх зернових. Урожай зібрали з майже 65% від запланованих площ. «Контінентал» повністю закінчив обмолот озимого ячменю, залікова врожайність якого становить 6,39 т/га, що вище за планову. До завершення наближається також збір озимого ріпаку. Залікова врожайність культури вища від планової та становить 3,74 т/га.