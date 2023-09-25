На поліцейських напали етнічні серби

У Косово невідомі озброєні люди напали на правоохоронців у селі Банська, розташованому поблизу з сербським кордоном. Внаслідок перестрілки загинув один поліцейський та троє нападників, повідомило у понеділок, 25 вересня, Reuters.

За даними видання, напад скоїли озброєні етнічні серби. Вони вдерлися до села у ніч на понеділок на броньованих машинах. Під час сутички нападники забарикадувалися у православному монастирі, де перебували монахи та паломники.

«За словами косовської поліції та президента Сербії Александра Вучича, група косовських сербів розташувала машини на мосту, що веде до села, та стріляла по поліції, яка наближалася до них. Потім бій перемістився до сусіднього монастиря. Сербська православна церква повідомила, що озброєні люди покинули монастир вночі, хоча незрозуміло, куди вони поділися», – повідомило агентство.

Наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок сутички. Троє нападників було застрелено, також загинув один правоохоронець.

За словами Вучича, напад стався через відмову прем'єра Косово Альбіна Курті створити асоціацію сербських муніципалітетів на півночі Косово. «Сербія ніколи не визнає незалежне Косово, ви можете вбити нас усіх», – заявив президент Сербії.

Міністр внутрішніх справ Косово Джелал Свекла заявив, що поліція виявила велику кількість важкої зброї, вибухівки та уніформи, «яких вистачило для сотень інших нападників». На його думку, це вказує на підготовку до масового нападу. Прикордонники Косово закрили два пункти пропуску із Сербією.