Потерпілого з-під вантажівки діставали співробітники ДСНС

У середу, 6 листопада, в місті Ковель водій вантажівки наїхав на місцевого жителя. Від отриманих травм 70-річний чоловік загинув на місці події. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася близько 13:00 на перехресті вулиць Варшавська – Тараса Шевченка. За даними слідства, 62-річний водій вантажівки Renault переїхав пенсіонера, який перебував на проїзній частині з велосипедом. Від отриманих травм 70-річний чоловік загинув на місці події.

Тіло потерпілого з-під транспортного засобу діставали рятувальники.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.