На місці працюють співробітники Державного бюро розслідувань

У ковельському відділенні патрульної поліції застрелився 28-річний поліцейський. Це сталось близько 12:00 у понеділок, 29 листопада. Чоловік вийшов у вбиральню, пізніше там пролунав постріл. Врятувати правоохоронця не вдалося.

Про інцидент повідомили «Волинські новини», посилаючись на власні джерела. Зазначається, що 28-річний чоловік вчинив самогубство у понеділок, 29 листопада, близько 12:00 у відділку патрульної поліції в Ковелі на вулиці Драгоманова.

Відомо, що чоловік вийшов у вбиральню, згодом там пролунав постріл. На місце оперативної приїхала швидка, але врятувати поліцейського не вдалось.

Наразі на місці працюють співробітники ДБР. У прес-службі поки що ситуації не коментують.

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