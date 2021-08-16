Дівчина загинула ще до приїзду медиків швидкої

У Луцьку загинула 19-річна дівчина, яка випала з балкону шостого поверху. Від отриманих травм вона померла ще до приїзду швидкої допомоги. Відомо, що у той день дівчила мала святкування з подругами та вживала алкоголь. У поліції перевіряють декілька версій, зокрема, нещасний випадок та самогубство.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, нещасний випадок стався 15 серпня у неділю, близько 02:00, у багатоповерхівці на вулиці Арцеулова у Луцьку. 19-річна дівчина випала із балкону шостого поверху. Від отриманих травм вона померла на місці, ще до приїзду медиків екстреної допомоги. Тіло дівчини відправили на судово-медичну експертизу.

Відомо, що цю квартиру дівчина, яка була родом з Нововолинська, винаймала разом з подругами. Як повідомляє ТСН, 15 серпня дівчата святкували день народження і вживали алкоголь. Подруги загиблої розповіли, що коли лягли спати, почули гуркіт на балконі. Коли прибігли подивитись, що сталось, на вулиці вже лежало тіло їхньої сусідки.

У поліції перевіряють декілька версій, зокрема, нещасний випадок та самогубство, адже відомо, що напередодні загибла мала невелику сварку зі своїм хлопцем. Також слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 (вбивство).