Пацієнтка випала з вікна психоневрологічного диспансеру

У суботу, 7 серпня, з вікна Львівського обласного психоневрологічного диспансеру у Львові випала пацієнтка. Жінка вижила і з травмами перебуває у лікарні.

Трагічний інцидент трапився в суботу на вул. Коциловського, 15а, де розміщений стаціонар Львівського обласного психоневрологічного диспансеру. Пацієнтка випала з вікна третього поверху.

Виконувачка обов'язків директора психоневрологічного диспансеру Тереза Торопова розповіла ZAXID.NET, що постраждалу з травмами госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова. Зараз за цим фактом в лікарні проводять службове розслідування.

Вік пацієнтки та її діагноз в психоневрологічному диспансері не розголошують.