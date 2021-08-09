З третього поверху психоневрологічного диспансеру у Львові випала пацієнтка
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Пацієнтка випала з вікна психоневрологічного диспансеру
У суботу, 7 серпня, з вікна Львівського обласного психоневрологічного диспансеру у Львові випала пацієнтка. Жінка вижила і з травмами перебуває у лікарні.
Трагічний інцидент трапився в суботу на вул. Коциловського, 15а, де розміщений стаціонар Львівського обласного психоневрологічного диспансеру. Пацієнтка випала з вікна третього поверху.
Виконувачка обов'язків директора психоневрологічного диспансеру Тереза Торопова розповіла ZAXID.NET, що постраждалу з травмами госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова. Зараз за цим фактом в лікарні проводять службове розслідування.
Вік пацієнтки та її діагноз в психоневрологічному диспансері не розголошують.
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