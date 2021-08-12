Чоловік залишив вдома ключі та телефон і зник

Іванофранківця, який безвісти зник 7 серпня, знайшли повішеним у лісозмузі поблизу села Черніїв, що за 9 кілометрів від Івано-Франківська. Про зникнення чоловіка із заявою до поліції звернулась його дружина. За попередньою інформацією, на тілі чоловіка не виявлено слідів насильницької смерті, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області у четвер, 12 серпня.

Іванофранківець Олексій Хома, близько 15:00 години 7 серпня пішов з дому та не повернувся. Про зникнення прикарпатця із заявою до поліції Івано-Франківська звернулась його дружина. Вона повідомила, що чоловік залишив вдома ключі та телефон і зник.

«Вчора, 11 серпня, тіло розшуканого виявили в лісосмузі поза населеним пунктом с. Черніїв, Івано-Франківської територіальної громади. Попередньо на тілі чоловіка не виявлено слідів насильницької смерті. Остаточну причину смерті встановить експертиза», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі поліції пояснили, що чоловіка знайшли повішеним. Слідчі здійснюють досудове розслідування за статтею «умисне вбивство» з позначкою «самогубство».