Роберт де Ніро є співвласником майбутнього готелю Nobu, який будують в районі арени в Кракові

У Кракові виник скандал навколо будівництва нового готелю Nobu, співвласником якого є відомий голлівудський актор Роберт де Ніро. Мешканці району біля стадіону «Краковія» імені Юзефа Пілсудського виступають проти будівництва через вирубку дерев та перетворення вул. Крашевського в пішохідну зону. Про це повідомляє Onet.

Зазначається, що в понеділок, 14 жовтня, відбулась зустріч мешканців краківського району Звежинець, яких збентежила ймовірна втрата паркомісць, збільшення заторів та перенесення вулиці ближче до житлових будинків. Все це спричинене будівництвом готелю Nobu.

На зустрічі забудовник запевнив, що для будівництва не вирубували жодних дерев, а мерія Кракова повідомила, що поблизу зрізають аварійні дерева та ті, що заважають будові.

«Неправда, що інвестор вирубував будь-які дерева [...]. Натомість інвестор планував посадити 51 додаткове дерево», – йдеться у заяві проєктної компанії.

Проєкт готелю Nobu в Кракові

Додамо, що мережа Nobu Hospitality має готель у Варшаві. Nobu Hotel у Кракові розрахований на 100 номерів, матиме розкішний басейн на даху, фітнес-центр, 80 резиденцій та ресторан. У майбутньому навколо готелю планують сформувати новий район, який стане мистецьким центром із театрами, кінотеатрами, студією звукозапису, коворкінгом та художньою галереєю.

Роберт Де Ніро заснував компанію Nobu Hospitality разом з Нобу Мацухісою та Меїром Тепером у 1994 році. Сьогодні мережа Nobu Hospitality має майже 60 ресторанів у 36 містах. Перший готель відкрився в Лас-Вегасі у 2013 році. Готелі Nobu також є в Барселоні, Торонто та Лондоні.