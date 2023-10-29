В тимчасово окупованому Севастополі ліквідовано військового льотчика та офіцера Чорноморського флоту Росії, які приймали безпосередню активну участь в ударах по Україні. Про це 28 жовтня повідомив «Спротив».

Один з офіцерів, пілот Су-27, літак якого базується на аеродромі «Бельбек», та його знайомий, морський офіцер, отримали вихідні та зустрілися в кафе в центрі Севастополя. У належний час обидва не з’явилися за місцем служби, і на їхні пошуки підняли силовиків.

Їх шукали майже добу, а згодом стало відомо, що безпритульний знайшов два тіла у сміттєвих ящиках у центрі міста. У тілах пізнали двох зниклих російських військових.

За попередніми даними, їх обох вбили ударами ножа. Тіла загиблих зараз перебувають у морзі, їхні імена всі джерела відмовилися розкривати.

Обидва ліквідовані окупанти брали активну участь у війні в Україні. Зокрема, пілот Су-27 завдав ударів по українській армії та об’єктам інфраструктури на території супротивника. Морський офіцер також брав участь у ракетних ударах.