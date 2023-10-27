Після початку війни в Україні у 2014 році Олег Царьов підтримав Росію та втік із країни

Російські пропагандистські Telegram-канали та колаборант Олександр Чаленко зранку у п’ятницю, 27 жовтня, повідомили, що колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Олега Царьова, який зрадив Україну та перебрався до Росії, намагалися вбити.

Зокрема, за словами Чаленка, який був колись українським журналістом, минулої ночі в окупованій Ялті до будинку екс-регіонала Олега Царьова, якого «підрізали» з'їхалися машини поліції та швидкої допомоги.

Водночас голова «руху» «Ми разом із Росією» Владімір Рогов повідомив, що в Царьова насправді стріляли, він у важкому стані.

«Щодо ситуації з Олегом Царьовим. Стан Олега дуже тяжкий. На даний момент він у реанімації. Жодної поножовщини не було. У Олега стріляли», – написав Рогов.

Інформацію, оприлюднену Роговим, поширюють також офіційні пропагандистські ЗМІ Росії – ТАСС та РІА «Новости».

Родина зрадника Царьова підтвердила, що він в реанімації з двома вогнепальних пораненнями.

Ввечері у п’ятницю «Бабель» з посиланням на свої джерела повідомив, що замах на колишнього депутата Верховної Ради України, колаборанта Олега Царьова – це спецоперація Служби безпеки України.

«Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов – абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик “русского міра”, а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ», – наголосили джерела видання, однак деталі спецоперації невідомі.

Нагадаємо, що Олег Царьов був народним депутатом чотирьох скликань, востаннє обирався від «Партії регіонів» (з 2012 до 2014 року). У травні 2014-го балотувався у президенти, але пізніше зняв свою кандидатуру. Після початку війни в Україні 2014 року підтримав Росію та втік із країни.

3 травня 2022 року його заочно засудили до 12 років в’язниці. Справа стосувалася публічних закликів до змін територіальної цілісності України та насильницької зміни конституційного ладу, вчинених із використанням ЗМІ.

Царьова звинувачують у тому, що у квітні-травні 2014 року, як народний депутат і кандидат на посаду президента України, він брав участь у сепаратистських зборах на Донбасі, де публічно закликав до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території і державного кордону України шляхом визнання «ДНР» і «ЛНР» незалежними республіками.

У червні 2014 року Царьов очолив «парламент» союзного утворення «ДНР» і «ЛНР». Втім, від ідеї об'єднати «ДНР» і «ЛНР» у Росії незабаром відмовилися, і «парламент» функціонувати перестав.