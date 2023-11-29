Супутник показав, як виглядає оборона Севастополя після шторму

Супутник зафіксував наслідки шторму, який пронісся біля узбережжя Криму кілька днів тому. На світлинах видно, що шторм змив частину антидронових укріплень росіян в Севастопольській бухті. Про це у середу, 29 листопада, повідомив OSINT-рослідувач Brady Africk, пише видання «Фокус».

Рослідувач порівняв супутникові світлини, зроблені 13 жовтня, зі світлинами, зробленими 28 листопада – через два дні після шторму. На перших знімках добре видно чотири різні типи засобів оборони, якими росіяни намагались захистити Севастопольську бухту. Як раніше писали ЗМІ, це могли бути бонові загородження, баржі та інші засоби.

На свіжих світлинах можна роздивитись, що більшість цих загороджень зникли і на вході в Севастопольську бухту поки що не помітно оборонних споруд, які заважали можливому просуванню морських дронів ЗСУ.

До слова, напередодні на світлинах OSINT-рослідувачі вивчали місцевість біля Кримського мосту і з'ясували, що незаконно збудована росіянами споруда втратила захист. Для цього вони порівняли супутникові світлини, зроблені 22 жовтня 2023 року та 27 листопада 2023 року. На світлинах явно видно чистий водний простір біля мосту.

Ще у жовтні стало відомо, що Росія намагається захистити свій флот від ударів українськими ракетами та дронами. Через це росіяни перемістили частину своїх кораблів із Криму до Новоросійська, але цей порт не може вмістити всі кораблі РФ, тому в Росії вирішили використати для цього окуповану частину Грузії.