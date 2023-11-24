Руйнування і пожежа на Керченському мості після української атаки у жовтні 2022 року

Бізнесові кола з урядовими зв'язками Росії та Китаю таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю, який би з'єднував територію РФ з окупованим Кримом. Таким чином російська влада сподівається створити транспортний маршрут, захищений від атак з боку України. Про це пише The Washington Post з посиланням на перехоплені українськими службами безпеки повідомлення.

Як йдеться в матеріалі видання, переговори щодо проекту відбулися наприкінці жовтня і були спричинені побоюванням Кремля щодо регулярних атак ЗСУ на Керченський міст. У Москві занепокоєні тим, що ключовий логістичний шлях російської армії може бути зруйновано, тому шукають альтернативні, більш захищені шляхи для перевезень зброї та інших вантажів.

Перехоплені українськими службами безпеки електронні листи показують, що одна із найбільших будівельних компаній Китаю CRCC готова взяти участь у проекті.

Своєю чергою, на думку офіційних осіб США та інженерів, таку ідею буде важко реалізовувати. На багаторічне будівництво потрібно буде витратити мільярди доларів, а роботи в зоні бойових дій будуть під постійною небезпекою.

Гіпотетичний «Керченський тунель» навряд чи вдасться завершити вчасно, щоб допомогти Росії у її військових діях. Москва може розглядати його хіба що як довгострокову інвестицію, що свідчить про її рішучість за будь-яку ціну утримати окупований півострів.

Також видання зазначає, що проект може створити політичні та фінансові ризики для Китаю, який ніколи офіційно не визнавав анексію Криму Росією, і чиї компанії можуть потрапити під економічні санкції, які США та ЄС наклали на Росію.

Електронні листи також свідчать про намагання Китаю зберегти секретність. В одному з них зазначається, що CRCC братиме участь лише за умови «суворого дотримання повної конфіденційності» і що в будь-яких контрактах назва компанії буде замінена на «іншу, неафілійовану юридичну особу». В іншому електронному листі згадується китайський банк, готовий «конвертувати свої доларові кошти в рублі для переказу в Крим з метою фінансування проектів консорціуму».