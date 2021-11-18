У Дніпропетровській області 34-річна багатодітна мати залишила 9 дітей у приміщенні Криворізької міської ради, бо не може їх прогодувати. Наймолодшій дитині – три роки, а найстаршій – 16. На проблему звернула увагу уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, багатодітна мати не змогла ні оформити виплати, ні тимчасово влаштувати дітей у притулок.

15 листопада багатодітна мати залишила дев’ятьох дітей з речами і документами у будівлі Криворізької міської ради. За словами жінки, вона переїхала з Кривого Рогу до селища Широке Дніпропетровської області. Вона звернулася до служби у справах дітей Широківської селищної територіальної громади, щоб оформити виплати для багатодітної сім’ї, однак фінансову допомогу їй не оформили, через те, що та не змогла надати довідку про заробітну плату чоловіка, з яким офіційно ще не розлучилася. Тимчасово влаштувати дітей у притулок також відмовились через відсутність місць. Натомість жінці запропонували написати відмову від дітей. Тоді вона вирішила залишити дітей у міськраді.

«У зв'язку з тим, що у мене немає можливості годувати, і я на цей момент не можу оформити будь-які виплати – малозабезпечені чи аліменти, і я не можу забезпечити умови їхнього проживання, я їх відвезла в міськвиконком і залишила біля входу. Не хочу більше мордувати їх голодом. Я знаю, що держава їх прогодує, тим паче там сім пацанів зростає – вони будуть захищати Україну», – розповіла жінка у коментарі місцевому каналу «Свої» і додала, що всі фінансові заощадження у неї вичерпалися, а її сім’я переживає часи безгрошів’я.

Відомо, що наразі діти перебувають під наглядом у реабілітаційному центрі. За інформацією правоохоронців, діти доглянуті, у сім’ї насильство до них не застосовувалося.

18 листопада уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що такі дії посадовців свідчать про їхню бездіяльність.

«Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають гарантувати, зокрема, вирішення питань щодо забезпечення прав дітей, створення умов для надання послуг сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах», – зауважила вона.