У медичній лабораторії в США неподалік від міста Філадельфія знайшли 15 флаконів із написом «натуральна віспа». Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що працівник лабораторії підприємства Merck прибирав морозильну камеру, коли помітив 15 флаконів із позначками «натуральна віспа». Лабораторію тимчасово закрили, а ФБР та Центр із контролю та профілактики захворювань (CDC) прибули на місце для подальшого розслідування.

Наголошується, що працівник лабораторії був одягнутий у рукавички та маску, коли знайшов флакони, тож немає потреби хвилюватись через його можливе інфікування. Центр із контролю та профілактики захворювань переконує, що флакони мають неушкоджений вигляд.

Науковці впевнені, що ризик заразитися віспою через флакон майже відсутній, і зразки з лабораторії не можуть призвести навіть до незначного спалаху. Навіть якщо невеликий спалах стався б, його вдасться приборкати, оскільки США та інші країни мають запаси вакцини проти захворювання.

Згідно до міждержавних угод, зразки натуральної віспи можуть зберігатися лише у двох місцях у світі: в Атланті (США) та Новосибірській області (Росія). Інші лабораторії мали б знищити зразки або передати їх у ці заклади. Зберігати зразки віспи у несанкціонованих лікарнях небезпечно, оскільки флакони можуть використати зразки для біотерористичної атаки.

Натуральна віспа – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини. Захворювання вважається одним із найбільш небезпечних, оскільки в деяких випадках вона має летальність 20-40%.

В інфікованих на 12-14 день після зараження з'являлися симптоми, схожі на грип, наприклад, лихоманка, головний біль, біль у спині, блювота. Через 2-3 дні з'являвся висип на обличчі, руках, ураження виникало і на слизових оболонках носа й рота. Люди, які виживали після захворювання, зазвичай мали шрами від висипу.

У 1980 році Всесвітня організація охорони здоров'я назвала віспу ліквідованою хворобою. Цього вдалося досягти завдяки поширенню вакцинації.