У четвер, 9 листопада, у Центрі голови та шиї лікарні св. Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова після капітального ремонту відкрили сім палат. Оновити їх вдалося за кошти благодійників.

У Центрі лікують пацієнтів із травмами чи патологіями голови, шиї та ЛОР-органів. Востаннє ремонт там робили понад 10 років тому. З того часу через великий потік пацієнтів оновлення потребували стіни та підлогове покриття як у палатах, так і в коридорі.

«Проблема була в тому, що у нас сонячна сторона і завжди пацієнти скаржилися на те, що дуже жарко в палатах літом. Тому, згідно з усіма санітарними нормами, ми встановили кондиціонери в палатах. Також повністю змінили дизайн, постелили лінолеум, який відповідає санітарним нормам», – розповів завідувач Центру голови та шиї Олег Ковтуняк.

Відремонтувати сім палат та коридор у Центрі голови та шиї вдалось завдяки благодійникам. Зокрема, це компанії Regno, Zammler, Mitsubishi Motors в Україні та інші.

«Ми кожного разу збираємо команду друзів, яка ідейно підтримує всі наші проекти, які ми тут реалізуємо. Це вже друга, якщо не помиляюся, наша допомога лікарні на вул. Топольній. Орієнтовно ремонт обійщовся в 65 тис. доларів. Це орієнтовно, бо дещо ще доробляється», – зазначив військовослужбовець ЗСУ, меценат, підприємець Роман Городечний.

Поселили у відремонтованих палатах вже перших пацієнтів. Серед них – Валерій Якименко. Чоловік – захисник України, поранення обличчя отримав на Донеччині у вересні цього року, коли ворог скинув із безпілотника гранату. У лікарні св. Пантелеймона Валерій перебуває близько місця.

«Зараз чекаємо, щоб все зажило, щоб далі робити наступну операцію. Персонал супер, лікарі турботливі, ремонт зроблений дуже якісний», – розповів пацієнт Валерій Якименко.

Зазначимо, у Центрі голови та шиї лікарні св. Пантелеймона надають ургентну та планову допомогу пацієнтам із патологіями щелепно-лицевої ділянки – це і запальні процеси, травми, пухлинні утворення, також лікують хворих із патологіями та травмами вуха, горла і носа. За рік допомогу там проходять лікування 2000 пацієнтів. З них 1500 – потребують оперативного втручання.

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