За два дні прооперовано шістьох українських захисників

У Львові перебував провідний польський оториноларинголог Казімєж Нємчик, який спільно з львівськими спеціалістами реабілітаційного центру «Незламні» оперував військовослужбовців з контузіями, аби повернути їм здатність знову чути. За два дні прооперовано шістьох українських захисників, повідомили у Центрі.

Казімєж Нємчик – доктор медичних наук, професор, керівник кафедри та клініки оториноларингології Варшавського медичного університету, а також президент Європейського товариства хірургів основи черепа. Напрямки його діяльності – онкоотоларингологія, а також слухопротезуючі та слуховідновлюючі втручання, включно з кохлеарною імплантацією. Крім цього, професор Нємчик займається реконструкцією лицевого нерва, тканин голови та шиї.

У Центрі кажуть, що професор вже не вперше приїжджає до Львова. Він хоче допомогти якомога більшій кількості людей, які постраждали внаслідок мінно-вибухових травм, та поділитися з українськими колегами новими методиками ЛОР-хірургії.

За два дні візиту Казімєж Нємчик разом з львівськими спеціалістами прооперував шістьох українських захисників. Усі вони отримали контузії, їхня барабанна перетинка лопнула, і воїни частково або повністю, втратили слух. Цим пацієнтам лікарі зробили тимпанопластику – це складна операція з відновлення положення кісточок середнього вуха. Вперше таке втручання у Львові було зроблено у жовтні минулого року, під час попереднього приїзду професора Нємчика.

Уже найближчим часом професор Казімєж Нємчик знову приїде до Львова, аби провести ще низку подібних операцій українським захисникам.