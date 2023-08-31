Нині Павло Пастуз з Львівщини проходить реабілітацію

Фахівці національного реабілітаційного центру «Незламні» рятують захисника з Львівщини Павла Пастуха, у тілі якого застрягло 40 уламків від ворожої міни і який дивом вижив. За його життя боролися лікарі п’ятьох міст. Зараз захисник проходить реабілітацію у Львові.

36-річний Павло родом із Львівщини. До повномасштабного вторгнення, кажуть у Центрі, він працював за кордоном. Щойно почалася війна, він повернувся і пішов боронити країну.Бив ворога на Донецькому напрямку, де в районі Бахмута наприкінці січня і отримав важке поранення.

Того ранку зав’язався ближній бій. Кілька наших воїнів отримали поранення. Павло разом з двома побратимами кинувся їх витягувати. Та як тільки вони дісталися до одного пораненого, поруч влучила міна. В живих залишився лише Павло. Коли отямився, відчув, що важко дихати. Уламки міни пронизали його тіло: ноги, руки, живіт та внутрішні органи. Павло наклав тиснучі пов’язки на ділянки, де кровило найбільше, і рушив у бік українських позицій.

Дорогою ворог намагався добити захисника дистанційно. З дрона скинув 11 боєприпасів. Та жоден з них, на щастя, не влучив у ціль. Вибратися з пастки знесиленому воїнові із 40 осколками у тілі допомогли побратими на псевдо «Німець» та «Док». А далі за його життя боролися медики у п’ятьох містах: Часовому Ярі, Дружківці, Дніпрі, Києві та Львові.

«Коли Павло потрапив до Львова, в його тілі ще залишилося немало ворожого залізяччя. Після діагностики хірурги видалили уламки міни з голови, лівого плеча та правої ноги пацієнта. Утім, два осколки в печінці, кожен з яких по 2 см, залишили. Позаяк вони проникли вглиб на 10 см і зупинилися біля середньої печінкової вени. Хірурги вважають, що видаляти ці уламки зараз надто небезпечно. Наразі вони не рухаються, не загрожують життю пацієнта, але потребують спостереження», – повідомили у Центрі.

Нині Павло проходить реабілітацію. Разом із нашими фізичними терапевтами тренує витривалість м’язів ніг та спини.