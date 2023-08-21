Понад усе Дмитро Ярмольчук мріє якнайшвидше повернутися до родини

У національному реабілітаційному центрі «Незламні» лікарі рятують 50-річного Дмитра Ярмольчука з Рівненщини, у машину якого влучила протитанкова керована ракета. Чоловік отримав опіки 30% поверхні тіла і дивом вибрався з палаючої машини буквально за лічені хвилини до вибуху. Під опікою лікарів захисник вже два місяці, і лише зараз рани почали поволі загоюватися.

Дмитро родом з міста Вараш, що в Рівненської області. До війни працював будівельником. У перший рік війни допомагав силам територіальної оборони і паралельно просився у ЗСУ, та його не брали через захворювання. Та зрештою він добився свого, і його мобілізували, повідомили у Центрі.

«У війську Дмитро був оператором-навідником бойової машини піхоти. Його завдання – транспортувати армійців, підвозити їм боєприпаси та евакуювати з поля бою. Спершу служив на Донецькому напрямку, згодом – на Запорізькому. Там в середині червня під час виконання чергового бойового завдання у БМП Дмитра поцілила протитанкова керована ракета, пряме попадання», – кажуть у Центрі.

Побратим загинув на місці, машина спалахнула. Від удару машину понівечило, і Дмитра затиснуло всередині, але йому вдалося вибратися. Одяг на ньому горів: аби його загасити, він качався по землі. Попри шалений біль, чоловік зібрався з силами і поповз у напрямку українських позицій. Першу допомогу пораненому надали бойові побратими. Після стабілізації стану та низки лікарень Дмитра відправили до Львова.

«Стан пацієнта на момент прибуття був складний. Опіки 30% поверхні тіла, і місцями дуже глибокі. Вогонь уразив голову, обличчя, шию, руки та ноги захисника. Спеціалісти опікового центру спершу очистили рани, тоді пластичні хірурги видалили змертвілі тканини та закрили дефекти донорською шкірою», – кажуть у лікарні.

З того часу минуло вже два місяці. Рани Дмитра поступово загоюються, з ним займаються спеціалісти з реабілітації. Дмитро вже може рухатися і навіть ходить.