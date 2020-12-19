Вцілілих пацієнтів із Covid-19 перевели після вибуху до інших лікарень

В провінції Газіантеп, що на півдні Туреччини, в приватній університетській лікарні Санко вибухнув кисневий балон. Вісім пацієнтів із Covid-19 загинули у відділенні інтенсивної терапії від пожежі, яку спричинив вибух. Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu.

Вибух трапився в суботу зранку, 19 грудня. Жертвами стали пацієнти із Covid-19 віком від 56 до 85 років, які лікувалися від коронавірусу. Ще 11 пацієнтів, що проходять курс інтенсивної терапії, були переведені до інших лікарень.

На місце події приїхала поліція та пожежна охорона. Пожежу швидко загасили. Наразі проводиться розслідування інциденту.