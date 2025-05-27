Сірий мінівен виїхав на маршрут святкування та врізався в натовп фанатів

У понеділок, 26 травня водій мінівена в’їхав в натовп уболівальників футбольного клубу «Ліверпуль», які відзначали перемогу команди в Прем’єр-лізі. Про це повідомляють Associated Press та BBC.

У понеділок, 26 травня сотні тисяч уболівальників футбольного клубу «Ліверпуль» святкували на вулиці перемогу команди в Прем'єр-лізі цього сезону.

Фото Reuters, вболівальники святкують перемогу ФК «Ліверпуль»

Під час завершення параду сірий мінівен виїхав на маршрут святкування та врізався в натовп фанатів. За словами поліції, до аварії причетний лише 53-річний водій, справу не розглядають як теракт. Внаслідок аварії постраждали 47 людей, до лікарень доставили 27 людей, двоє з яких отримали серйозні травми. Ще 20 людям надали медичну допомогу на місці, серед них четверо дітей.

«Четверо людей, серед яких була дитина, опинилися затиснутими під автомобілем. Рятувальникам довелося підняти транспортний засіб, щоб дістати постраждалих. Крім того, легкі травми отримав фельдшер, який перебував на велосипеді», – зазначають у повідомленні.

Футбольний клуб «Ліверпуль» оприлюднив заяву, де висловив співчуття постраждалим та зазначив, що надаватиме допомогу.

Нагадаємо, 27 квітня у канадському Ванкувері позашляховик в’їхав в натовп на філіппінському вуличному фестивалі. Унаслідок інциденту кілька людей загинули.