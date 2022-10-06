Водій Volkswagen Passat зміг самостійно вибратися з машини, зараз він у лікарні

Внаслідок лобового зіткнення з Volkswagen Passat загинув 66-річний водій Lanos. ДТП сталася ввечері у середу, 5 жовтня, на об’їзній дорозі в Ужгороді. 41-річний водій Volkswagen також отримав травми, його госпіталізували. У прес-службі патрульної поліції Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну. Поліція наразі встановлює усі обставини аварії.

Як у четвер, 6 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, виклик про аварію на об’їзній в Ужгороді рятувальники близько 17:00 середи, 5 жовтня. За попередніми даними, водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням та допустив зіткнення з Volkswagen Passat. Від удару 66-річний водій Lanos загинув на місці, інший учасник ДТП також травмований, його доставили до лікарні.

«Бійці ДСНС деблокували тіло загиблого водія з понівеченого автомобіля й передали правоохоронцям. Травмований водій Volkswagen Passat самостійно вибрався з машини й каретою екстреної медичної допомоги був доставлений до Ужгородської центральної міської клінічної лікарні», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У прес-службі патрульної поліції Закарпаття у коментарі ZAXID.NET уточнили, що загиблий 66-річний водій Daewoo Lanos є мешканцем села Баранинці, що поблизу Ужгорода, 41-річний травмований – із Мукачева.

Пізніше прес-служба поліції Закарпаття уточнила, що аварія сталася неподалік села Барвінок під Ужгородом. 66-річний водій Daewoo Lanos обганяв вантажівку та виїхав на зустрічну. Машина зіткнулася із Volkswagen Passat, яким керував 41-річний мукачівець.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). У справі призначать кілька експертиз для встановлення всіх об’єктивних обставин смертельної аварії.