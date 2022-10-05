П'яний водій збив дівчину на нерегульованому пішохідному переході

У Чорткові п'яний водій збив 17-річну студентку на пішохідному переході. Травмовану дівчину госпіталізували. Відомо, що рівень алкоголю в крові водія перевищував допустиму норму в три рази.

Аварія сталась близько 19:00 у вівторок, 4 жовтня, у Чорткові. Водій автомобіля Volkswagen Passat збив 17-річну дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Постраждалу дівчину доправили у неврологічне відділення лікарні.

«За попередніми даними, 27-річний водій іномарки на момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. В його крові алкотестер показав 0,7 проміле алкоголю», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Тернопільщини. Зазначимо, що доза 0,7 проміле перевищує допустиму норму в три рази.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило травми). Санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортом на такий же термін.