Правопорушником виявився 39-річний місцевий житель

У четвер, 1 серпня, в Луцьку затримали 39-річного чоловіка, який погрожував пістолетом патрульним і співробітникам ТЦК та СП. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомили у поліції Волинської області.

За даними слідства, близько 10:30 на проспекті Молоді під час спілкування з правоохоронцями 39-річний місцевий житель почав погрожувати зброєю. Після цього він втік і переховувався в одній з квартир багатоповерхівки, допоки його о 13:00 не затримали.

Як уточнила ZAXID.NET речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук, інцидент стався після того, як поліцейські та військовослужбовці терцентру комплектування та соціальної підтримки попросили чоловіка предʼявити його особисті та військово-облікові документи.

Наразі правоохоронці проводять огляд місця події та ряд невідкладних обшуків. Місцевому жителю повідомили про підозру за ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до двох років виправних робіт, до трьох років обмеження або позбавлення волі.