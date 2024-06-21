Жителі Луцького району напали на працівників ТЦК

Вранці 21 червня на вулиці Заньковецької у селі Липини Луцького району двоє чоловіків напали із газовими балончиками на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Один із постраждалих отримав хімічний опік обличчя та шиї. Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Інцидент стався під час того, як військовослужбовці ТЦК проводили заходи з перевірки документів та оповіщення чоловіків призовного віку.

«Близько 9:00 двоє місцевих жителів напали на військовослужбовців віком 30 та 53 років. Обидва постраждалі брали участь в АТО, а під час повномасштабного вторгнення виконували бойове задвання на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області, а після реабілітації повернулись на службу в Луцьк», – розповіла ZAXID.NET речниця обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук.

Відомо, що 30-річний військовослужбовець отримав хімічні опіки обличчя та шиї, а його 53-річний напарник серйозно не постраждав. Від госпіталізації вони відмовилися.

У пресслужбі поліції Волині уточнили ZAXID.NET, що правоохоронці затримали одного з порушників, який застосував газовий балончик. Згідно з ч.2 ст.350 Кримінального Кодексу України (умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі), йому загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.