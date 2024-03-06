У Луцьку 13-річного Олександра Прозновського привітали зі встановленням рекорду України

У середу, 6 березня, у Луцькій міській раді відбулося нагородження 13-річного волинянина Олександра Прозновського, який встановив новий спортивний рекорд України. Юнак безперервно висів на турніку впродовж 35 хвилин 16 секунд. Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.

Рекорд офіційно зафіксували 2 березня, під час змагань серед спортсменів Федерації рукопашного бою Луцька. Учень ліцею №10 та вихованець Волинського обласного спортивного клубу «Магістр» Олександр Прозновський безперервно висів на турніку впродовж 35 хвилин 16 секунд, чим встановив рекорд України й більш, ніж удвічі побив світовий рекорд норвежця Харальда Рііса – 16 хв 3 сек.

У Луцькій міській раді Олександру Прозновському вручили сертифікат на 10 тис. грн, а також диплом «Книги рекордів України».

Додамо, що школяр п’ятий рік займається рукопашним боєм, нині тренується чотири рази на тиждень по півтори години і більше. До рекорду готувався заздалегідь.