Покинутий автомобіль зранку 18 жовтня помітили посеред кільця

У Луцьку посеред кільця виявили покинутий автомобіль BMW, який опинився там внаслідок ДТП. Очевидці повідомили, що після аварії водій та ще декілька пасажирів вийшли з авто і пішли геть. Наразі власника легковика шукає поліція.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET старша інспекторка патрульної поліції Анна Цисюк, виклик до патрульних про ДТП на перехресті вулиць Гордіюк, Єршова, проспекту Відродження та проспекту Соборності надійшов вночі у середу, 18 жовтня. Заявник повідомив, що автомобіль заїхав на кільце та перекинувся. Згодом з легковика вибрались водій і пасажири та пішли у невідомому напрямку.

«Патрульні негайно відправились на місце події, де виявили транспортний засіб марки BMW, який був зачинений. Поліцейські обстежили прилеглу територію, осіб, причетних до ДТП, не було виявлено», – зазначає Анна Цисюк.

В результаті ДТП вулично-шляхова мережа не пошкоджена, лише автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Патрульні встановили дані власника та відправили матеріали до відділу ДТП для з’ясування усіх обставин інциденту. Тож наразі правоохоронці розшукують власника авто.