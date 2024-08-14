Луцький міськрайонний суд виніс вирок трьом військовослужбовцям ЗСУ, які за грошову винагроду знімали з ухилянтів статус «перебуває в розшуку». Оргінізатору злочинної схеми призначили 127 500 грн штрафу, а його спільникам – 79 900 грн і 51 000 грн.

Як йдеться у вироку суду від 8 серпня, обвинувачені отримували від співробітників Луцького районного управління поліції інформацію про чоловіків, які ухилилися від мобілізації, після чого домовлялися з ними про зустріч і за хабар пропонували зняти їх з розшуку. Згідно з даними слідства, організатором схеми був старший стрілець ЗСУ Микола В., уродженець смт Рокині. Чоловік долучив до справи знайому Людмилу Г., яка також служить у лавах ЗСУ, а ще – командира взводу 150 ОМБр Максима Г.

24 квітня 2024 року обвинувачені зв’язалися з чоловіком, який після отримання повістки не прийшов у ТЦК, а тому перебував у розшуку. Вони запропонували за 3000 доларів врегулювати питання, на що той погодився. Після отримання всієї суми, один із обвинувачених зв’язався з поліцейськими та вказав, що склав на ухилянта адмінпротокол за порушення правил військового обліку, а тому його вже можна зняти з розшуку. У листопаді 2023 року військовослужбовці повторили злочин за аналогічною схемою, після чого їх затримали правоохоронці.

Усі підозрювані уклали з прокурором угоду про визнання своєї вини.

Суддя Андрій Сівчук визнав військовослужбовців винними за ч.2 ст. 369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування). Старшому стрільцю ЗСУ призначили 127 500 грн штрафу, обвинуваченій – 79 900 грн, а командиру взводу – 51 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.