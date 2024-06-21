Поліцейські викрили підозрювану під час отримання хабара у робочому кабінеті

Правоохоронці затримали під час отримання хабара 42-річну працівницю другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП. Про це 21 червня повідомили у спецпрокуратурі Західного регіону.

За даними слідства, провідна спеціалістка відділення обліку мобілізаційної роботи за 600 доларів хабара обіцяла не створювати штучних перешкод в оновленні облікових даних та продовженні бронювання трьом військовозобов’язаним працівникам державного підприємства критичної інфраструктури. У разі відмови вона погрожувала, що їх мобілізують до лав ЗСУ.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Волинського облавного ТЦК та СП Уляна Кравчук, викрити працівницю поліцейським допоміг начальник установи, якому стало відомо про незаконні дії підлеглої.

Військовослужбовиці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою). За скоєне їй загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Слідчі наразі встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.