У «Львівелектротрансі» розповіли, якими маршрутами будуть курсувати берлінські трамваї

Цього тижня до Львова прибуде остання партія берлінських вживаних трамваїв. Останні чотири проходять процедуру розмитнення. Місто придбало їх по 17 990 євро за одиницю. Відтак 30 вживаних берлінських трамваїв коштують як один новий. Вони курсуватимуть на маршрутах №3 і 6.

Всі вагони приїхали з Німеччини на широких візках. В депо їх поступово підганяють під львівську колію. Вже готові 10 трамвайних пар. Шість вагонів тестують на третьому маршруті. На одному з них Василь Смутний працює вже місяць. Каже, техніка, хоч і вживана, але надійна. Тут повністю нова система керування. З приємних бонусів ‒ підігрів сидіння та кондиціонер.

«Скільки я вже пропрацював, від початку жовтня в журналі ще ні одної заявки на ремонт не було. Німці модернізували їх досить добре», ‒ каже водій трамвая Василь Смутний.

Пасажири ж кажуть, трійки не впізнати. Інтервали руху між вагонами скоротились і їздити стало комфортніше.

«Коли двері зачиняються, є звук. Тут набагато приємніші крісла. Набагато комфортніше, ніж в старому трамваї», ‒ каже одна із пасажирок студентка Вероніка.

Єдина ахіллесова п'ята берлінських вагонів ‒ двері. Вони якісні та герметичні і навіть мають датчики руху, але відчиняються назовні і на деяких зупинках, що пристосовані до низькопідлогових вагонів, є нюанси. Втім, ані обрізати, ані підпилювати дверей не будуть. Це остаточно вирішили у «Львівелектротрансі» після консультацій із німцями.

«Шостий і третій маршрути вони повністю перекривають по 15 трамваїв з врахуванням того, що ми будемо постійно проводити щоденні огляди, профілактичні роботи. Цього буде достатньо», ‒ зазначив у коментарі ZAXID.NET директор ЛКП «Львівелектротранс» Олег Береза. І додав, що має бути єдиний стандарт трамвайних зупинок.

У «Львівелектротрансі» пропонують зробити однаковою висоту платформ. Бо зараз вона коливаються від 25 до 36 сантиметрів.