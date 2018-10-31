Поліцейські з «Львівелектротрансом» почали полювання на водіїв, які перешкоджають руху

Через героїв паркування масово потерпає і громадський транспорт у Львові. Тільки на «Львівелектротрансі» від початку року сталось 238 незапланованих простоїв трамваїв та тролейбусів. 15-20 хвилин тут вже навіть не рахують ‒ йдеться про години затримки в русі. Критичні ділянки ‒ вулиці Хмельницького, Січових Стрільців та Чупринки, площі Осмомисла, Підкови.

У середу за такими порушниками полювали поліцейські. Водій великогабаритного тролейбуса пробирається до університету вулицею Крушельницької наче джунглями.

«Коли вчаться студенти, то тут всі ставлять аж до повороту самого. Повно машин», ‒ каже водій тролейбуса №2 Роман.

Водій тролейбуса змушений минати перешкоди на дорозі зустрічною смугою. Порушник своєї вини не визнає. «Давай, пиши-пиши. Пиши брат, штраф», ‒ говорить водій, через якого не може вільно проїхати громадський транспорт.

Та якщо тролейбус може ще якось об'їхати паркулів, то трамваю просто нікуди дітись від колії. Ще одна проблемна ділянка ‒ початок Богдана Хмельницького. Досвідчені водії знають, що паркування тут на межі фолу.

«Та нема місця. Я наче став так, що трамвай проїде нормально. Я міряю. Трамвай має тут бути. Я знаю, що трамвай має 50-60 см. Це я точно знаю», ‒ говорить водій зі стажем Олександр.

Через нагромаджений транспорту при колії та ще й під знаком тут частенько збирається трафік з вагонів кількох трамвайних маршрутів. Якщо машина суттєво перешкоджає руху, копи її евакуйовують і виписують штраф від 255 до 510 гривень.

«Запрошуємо двох свідків, якщо є суттєва перешкода в русі, складаємо акт вилучення даного транспортного засобу. Він дійсно перешкоджає руху суттєво руху», ‒ каже патрульний поліцейський Олег Зільник.

В службі руху «Львівелектротрансу» нарікають: тільки в жовтні було 48 незапланованих простоїв трамваїв і тролейбусів. Це чималі фінансові збитки для підприємства, які через суд доводиться стягувати з водіїв.

«Люди від того страждають, що вчасно не можуть добратися на роботу і нам є велика затрата. Вагони простоюють безпричинно. Вони технічно справні, а є затримка в русі через порушників ПДР», ‒ розповів у коментарі ZAXID.NET Григорій Вархов.

Цього року «Львівелектротранс» відсудив у водіїв-порушників за вимушений простій близько 30 тисяч гривень.