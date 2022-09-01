Працівники «Львівгазу» щоденно перевіяють газові мережі та допомагають побутовим споживачам

В середу, 31 серпня, у компанії «Львівгаз» нагородили найкращих працівників року. Премію вручають, щоб працівники отримали стимул розвиватись і покращувати свою роботу, адже від неї залежить комфорт мешканців.

«Львівгаз» був створений у 1939 році, а історія газового господарства у Львові розпочалася 1 вересня 1858 року, коли у місті вирішили збудувати газове підприємство. У той час для забезпечення вулиць світлом, використовувалися ліхтарі з олією і це було неефективно. А світлий газ, який продукувала газовня, став дієвою альтернативою для освітлення міських вулиць. А вже в 1939 році заснували компанію «Львівгаз», яка сьогодні працює під брендом Регіональна газова компанія.

За роки функціонал «Львівгазу» значно розширився. Сьогодні працівники компанії отримують тисячі викликів за місяць: ліквідовують витоки газу, допомагають мешканцям з газовими котлами та проводять повірки сотень лічильників щоденно.

Окрім того, на заводі RGC Production виготовляють шафові газорозподільчі пункти, у тому числі і для деокупованих територій. Щотижня служби комплексного приладового обстеження перевіряють понад 500 кілометрів газових мереж.

Попри складну ситуацію в державі, у «Львівгазі» продовжують розвиватись, щоб споживачі отримували якісні послуги. Саме тому компанія впровадила премію «Кращий серед нас», що визначає найкращих працівників за результатами року. В середу, 31 серпня, напередодні заснування компанії і Дня газовика нагороди отримали восьмеро працівників.

Працівники, яким вручили премії, кажуть, що це дуже мотивує працювати краще.

«Ми маємо забезпечити правильну роботу, якісно і надійно провести розподіл газу в помешкання. Наприклад, до нас надходить заява, ми оперативно зв’язуємось зі споживачем, узгоджуємо час, приїжджаємо у приміщення, обстежуємо газову мережу, усуваємо витоки газу та ліквідовуємо інші проблеми так допомагаємо споживачам», - розповідає про особливості своєї роботи майстер групи з припинення та відновлення розподілу газу Юрій Вйонцек. Він вже вирішив, що частину отриманої премії передасть на допомогу ЗСУ, а решту – на потреби дітей.

Після нагородження працівники «Львівгазу» повернулися на роботу, щоб мешканці мали змогу приготувати вдома теплу вечерю, прийняти теплий душ та не турбуватися про переплати за газ.

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