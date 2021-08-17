У вівторок, 17 серпня, ранкова негода знеструмила понад 190 населених пунктів на Львівщині. Здебільшого це траплялося через падіння дерев на електроопори чи мережі. Адже, крім шаленої грози, в області розгулявся ще й буревій. Аби повернути людям світло, впродовж цілого дня працівники «Львівобленерго» ліквідовують аварійні ситуації. Для таких робіт залучили 53 бригади.

Мешканці с. Домажир у Яворівському районі розповідають про ранкову негоду. Адже у селі вона не минула безслідно – залишила частину тутешніх обійсть без світла.

«Я встав десь приблизно в 5-ій годині, то ще нічого не було. То десь близько 6-ї почався сильний вітер», – розповів мешканець с. Домажир пан Володимир.

«Дерева там повалило і стовпи, все там повалило, то була страшна гроза сьогодні зранку. Вітер такий, таке було сильне, такий дощ, вітер. Дуже було страшно», – каже мешканка села пані Стефа.

Сильний вітер повалив липу, вона впала на лінію електропередач, опора такого навантаження не витримала і обламалася. Дерево було доволі велике.

«Ми прийшли на роботу близько восьмої. Подзвонили, що дерева впало, ми зразу поїхали, почали розбирати. Електрики одразу світло відключали, щоб не було напруги. Люди кажуть, що липі вже понад сто років. То ще пан жив, кажуть, і при ньому те дерево було посаджене», – розповідає староста Домажиру Ярослав Майор.

Ліквідовувати аварію приїхали працівники «Львівобленерго».

«Зараз демонтуємо стару опору. Є нова опора – встановимо її. Сама робота по відновленню опори займає півгодини, може годину. Ще дроти понатягувати, то десь приблизно дві години», – пояснив майстер ПрАТ «Львівобленерго» Микола Хомишак.

У «Львівобленерго» кажуть: цього літа через буревії ліквідовують аварійні ситуації ледь не щотижня. Найчастіше електроопори чи мережі пошкоджують повалені дерева.

«Згідно із законодавством, догляд за тими деревами, які ростуть біля електромереж, мають здійснювати власники електромереж. Але, на жаль, ми маємо таку ситуацію, що люди чи якісь певні організації, в чиїй власності є ця земля, цього не здійснюють. Сьогодні станом на 08:00 понад 120 населених пунктів були знеструмлені повинністю, а близько 70 – частково. З самого ранку бригади працюють, щоби відновити електропостачання. Але з’являються також нові відключення», – розповів речник ПрАТ «Львівобленерго» Олександр Горгут.

Станом на 16:00 вівторка, 17 серпня, енергетики відновили електропостачання у понад 70 населених пунктів. Проте повністю знеструмленими залишаються 64 населені пункти, а 54 – частково. Ліквідація наслідків негоди триває.

Зазначимо, лише у червні негода завдала «Львівобленерго» збитків на 650 тис. грн.

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