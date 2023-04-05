На корм для птахів потрібно 25 тис. грн

У «Домівці врятованих тварин» немає корму, щоб годувати сов, орлів, орланів, соколів на лелек, які мешкають у зоокутку. Директор «Домівки» Орест Залипський у середу, 5 квітня, зазначив, що харчування для хижих птахів замовляють в Києві.

«В нас дуже погані новини, в нас повністю закінчився корм для хижих птахів, завтра ми якогось проживемо на звичайній курці, але що робити післязавтра, ми просто не знаємо. Ми купуємо його в Києві. Щоб замовити доставку і нам його привезли, потрібно замовити 400 кг, а це 25 тис. грн. Де взяти такі гроші ми просто не знаємо», – написав Орест Залипський.

За словами директора «Домівки», наразі в зооцентру немає заощаджень. Крім цього, досі є борги в клініках для тварин.

«Ми просто в безвиході, що дати їсти нашим птахам. Це сови, орли, орлани, соколи, лелеки. Ми зараз як ніколи звертаємось до вас про допомогу, аби прогодувати наших тварин», – зазначив Орест Залипський.

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Нагадаємо, що до Німеччини із зоопарку на Львівщині передали на постійне проживання двох гімалайських ведмедиць. Вони перетнули кордон зі справжніми українськими паспортами.