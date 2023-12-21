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У Львівській філармонії визначили переможців конкурсу молодих вокалістів імені Василя Сліпака. Четверта едиція конкурсу зібрала велику кількість заявок з різних регіонів України. Цьогоріч у конкурсі взяли участь понад 60 молодих співаків та співачок віком від 16 до 30 років. Більшість з них – з різних куточків України, є учасниця зі США, а також українські співачки, котрі приїхали до Львова з Польщі, Словаччини, Німеччини, Франції та Нідерландів.
Перший тур відбувся онлайн. Конкурсні прослуховування другого туру проходили у концертних залах Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. У третьому турі Конкурсу залучили академічний симфонічний оркестр філармонії під керівництвом Івана Чередніченка.
Ідея конкурсу народилася у Львівській філармонії, і 20 грудня, у день народження Василя Сліпака, на сцені концертного залу Людкевича оголосили переможців Конкурсу у 2023 році.
Переможці конкурсу:
- Гран-прі – Володимир Щигіль;
- І премія – Олександр Нікіфоров,
- ІІ премія – Олена Скіцько, Олександр Чишій;
- ІІІ премія – Олексій Піголенко, Вероніка Мостова.
- дипломантами конкурсу стали Михайло Сас, Ірина Поломана, Ярослав Комарніцький.
Нагороди конкурсантам, окрім традиційних премій лауреатам, доповнили спеціальні премії та відзнаки від партнерів, меценатів та друзів конкурсу. Партнерами конкурсу є Фундація Василя Сліпака, Українська капеля бандуристів Північної Америки ім. Тараса Шевченка і кафедра музикознавства та хорового мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.
До складу журі увійшли:
- оперна співачка (мецо-сопрано), почесна президентка Галицького музичного товариства, професорка співу в Університеті Моцартеум Зоряна Кушплер (Україна – Австрія);
- оперний режисер та артистичний менеджер Аксель Кресін (Німеччина);
- оперна співачка (сопрано), солістка Львівської національної опери, викладачка вокалу Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка Софія Соловій (Україна);
- диригент, музичний керівник Львівської національної опери Іван Чередніченко (Україна);
- оперний співак (бас), соліст Нюрнберзького державного оперного театру Тарас Конощенко (Україна – Німеччина).
Директор Конкурсу – заслужений артист України Олег Созанський.
Нагадаємо, Василь Сліпак народився у 1974 році у Львові. Вихованець Львівської хорової капели «Дударик» Василь Сліпак закінчив Львівську консерваторію (зараз – Музична академія ім. М. Лисенка) у 1997 році. Він був запрошений до Паризької опери після завершення навчання. 9 років жив та працював у Франції. Василь Сліпак пішов добровольцем на Донбасі і воював у складі 7-го окремого батальйону ДУК. Він загинув 29 червня 2016 року в зоні АТО. Похований у Львові на Личаківському цвинтарі.
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