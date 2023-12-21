У Львівській філармонії визначили переможців конкурсу молодих вокалістів імені Василя Сліпака. Четверта едиція конкурсу зібрала велику кількість заявок з різних регіонів України. Цьогоріч у конкурсі взяли участь понад 60 молодих співаків та співачок віком від 16 до 30 років. Більшість з них – з різних куточків України, є учасниця зі США, а також українські співачки, котрі приїхали до Львова з Польщі, Словаччини, Німеччини, Франції та Нідерландів.

Перший тур відбувся онлайн. Конкурсні прослуховування другого туру проходили у концертних залах Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. У третьому турі Конкурсу залучили академічний симфонічний оркестр філармонії під керівництвом Івана Чередніченка.

Ідея конкурсу народилася у Львівській філармонії, і 20 грудня, у день народження Василя Сліпака, на сцені концертного залу Людкевича оголосили переможців Конкурсу у 2023 році.

Переможці конкурсу:

Гран-прі – Володимир Щигіль;

І премія – Олександр Нікіфоров,

ІІ премія – Олена Скіцько, Олександр Чишій;

ІІІ премія – Олексій Піголенко, Вероніка Мостова.

дипломантами конкурсу стали Михайло Сас, Ірина Поломана, Ярослав Комарніцький.

Нагороди конкурсантам, окрім традиційних премій лауреатам, доповнили спеціальні премії та відзнаки від партнерів, меценатів та друзів конкурсу. Партнерами конкурсу є Фундація Василя Сліпака, Українська капеля бандуристів Північної Америки ім. Тараса Шевченка і кафедра музикознавства та хорового мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

До складу журі увійшли:

оперна співачка (мецо-сопрано), почесна президентка Галицького музичного товариства, професорка співу в Університеті Моцартеум Зоряна Кушплер (Україна – Австрія);

оперний режисер та артистичний менеджер Аксель Кресін (Німеччина);

оперна співачка (сопрано), солістка Львівської національної опери, викладачка вокалу Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка Софія Соловій (Україна);

диригент, музичний керівник Львівської національної опери Іван Чередніченко (Україна);

оперний співак (бас), соліст Нюрнберзького державного оперного театру Тарас Конощенко (Україна – Німеччина).

Директор Конкурсу – заслужений артист України Олег Созанський.

Нагадаємо, Василь Сліпак народився у 1974 році у Львові. Вихованець Львівської хорової капели «Дударик» Василь Сліпак закінчив Львівську консерваторію (зараз – Музична академія ім. М. Лисенка) у 1997 році. Він був запрошений до Паризької опери після завершення навчання. 9 років жив та працював у Франції. Василь Сліпак пішов добровольцем на Донбасі і воював у складі 7-го окремого батальйону ДУК. Він загинув 29 червня 2016 року в зоні АТО. Похований у Львові на Личаківському цвинтарі.