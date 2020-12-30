Це перша комунальна лабораторія з сучасним обладнанням для різних тестувань

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова запрацювала надсучасна лабораторія. Це перша комунальна лабораторія такого класу з унікальним обладнанням. Її відкрили раніше на вул. Промисловій, після капітального ремонту і закупівлі додаткового обладнання лабораторію перемістили в лікарню швидкої допомоги.

«Раніше такі лабораторії функціонували тільки в державних установах, але Covid нас стимулював витратити бюджетні кошти, щоб ця багатофункціональна лабораторія працювала в лікарні швидкої допомоги. Вона працює у приміщенні лікарні, але має повністю окремий процес функціонування, окремо є водопостачання, каналізування, навіть вентиляція, тому що це дуже непроста лабораторія», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Для лабораторії закупили обладнання, яке дасть можливість в декілька разів пришвидшувати результатів аналізів. Невдовзі тут проводитимуть дослідження для новоствореного Центру трансплантації — визначення HLA-сумісності донора та реципієнта та інші генетичні дослідження для розшифровки інформації в ДНК людини, особливості її організму та схильності до спадкових хвороб, в тому числі онкології.

«Лабораторія повністю обладнана, сьогодні ми перейшли в наше приміщення, яке робили швидкими темпами — близько 4 місяців. Маємо ще отримати обладнання від Міністерства охорони здоров’я, яке допоможе швидше робити аналізи. Тобто це аналізи на всі віруси та інфекції, а також будемо робити всі обстеження у процесі підготовки до трансплантацій, бо, на жаль, це обстеження замовляється в інших приватних фірмах», — пояснив керівник лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

Фото ЛМР

Лабораторія безкоштовно робитиме ПЛР-тестування хворих на коронавірус, а також хворих у невідкладних станах та ургентних ситуаціях. Також безоплатними будуть аналізи і для тих пацієнтів, яким робитимуть трансплантацію. Всі інші планові обстеження виконуватимуть платно.

На ремонт лабораторії витратили 3,2 млн грн, обладнання і реактиви придбали за 4 млн грн. Також очікують 6 млн грн субвенції з держбюджету на додаткове обладнання для лабораторії.

Нагадаємо, лабораторія лікарні швидкої медичної допомоги запрацювала влітку цього року на вул. Промисловій, 7. У липні там протестували обладнання, а 16 липня вже провели перші тестові ПЛР-дослідження на коронавірус. Тоді з міського бюджету на закупівлю обладнання виділили майже 1,9 млн грн.