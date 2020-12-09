У Львові вперше провели оперативне втручання за допомогою робота-хірурга

У середу, 9 грудня, у львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги вперше у Львові прооперували 50-річного пацієнта з діафрагмальною грижею за допомогою роботизованої системи Da Vinci. Операція пройшла успішно, медики вже планують інші оперативні втручання, під час яких буде задіяний робот-хірург.

Першим пацієнтом, якого прооперував робот-хірург, був 50-річний мешканець м. Броди, що на Львівщині. Чоловік звернувся до лікарів з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу. Під час обстежень лікарі виявили у чоловіка діафрагмальну грижу та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. Іншими словами, частина шлунка через отвір у діафрагмі перемістилася з черевної порожнини у грудну клітку, викликаючи печію, болі при ковтанні та кровотечі. Без операції у таких випадках не обійтися.

Команда медиків Центру хірургії вирішила прооперувати пацієнта, використавши роботизовану систему Da Vinci. Цей сучасний робот-хірург дає не тільки ювелірну точність рухів у важкодоступних ділянках людського організму, мінімізує пошкодження тканин через відсутність тремору рук хірурга, але й зменшує кількість ускладнень у післяопераційному періоді.

Під час операції чоловіка з діафрагмальною грижею

Операція тривала шість годин. Команда хірургів, до якої увійшли Артур Гураєвський, Андрій Стасишин, Віталій Колодій, а також хірург з львівського ОХМАТДИТу Андрій Дворакевич за допомогою робота-хірурга усунули всі перешкоди, які заважали чоловікові нормально жити.

«Хірург під час втручання був за кілька метрів від пацієнта. Завдяки камері, яка транслювала зображення, і чотирьом “рукам” робота, якими лікар керував на відстані, той бездоганно усунув проблему, зробивши навіть пластику», – каже директор лікарні Олег Самчук.

Пацієнт дуже швидко відійшов від наркозу і зараз перебуває у палаті інтенсивної терапії.

У світі роботизовану хірургію використовують вже понад 10 років, але для України це – новинка. За допомогою DaVinci можна робити надскладні операції та операції у важкодоступних місцях: видаляти пухлин нирок, передміхурової залози, злоякісних новоутворень товстої та прямої кишки, а також використовувати його при проведенні гінекологічних та кардіохірургічних оперативних втручань. Керує операцією лікар-хірург. Він бачить увесь процес на спеціальному екрані високої якості, у 3D-форматі і має можливість збільшити зображення до 20 разів.

Наступна операція, яку хірурги планують виконати у лікарні з залученням робота –хірурга, буде оперативне втручання з видалення каменів у жовчному міхурі.

До слова, робот-хірург у державних комунальних лікарнях є лише у Львова. Його лікарні на початку листопада 2020 року подарувала поштово-логістична група компаній Meest. Ще один робот Da Vinci є у приватній клініці у Вінниці.