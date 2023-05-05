У львівській мерії оприлюднили графік обробки парків від кліщів
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З 15 до 18 травня парки, лісопарки та зелені зони Львівської міської територіальної громади оброблятимуть від кліщів. Мешканців просять утриматися від відвідування парків у цей період. Про це у п’ятницю, 5 травня, повідомили у Львівській міській раді.
Обробку парків проводять, щоб не допустити виплід кліщів та мінімізувати укуси мешканців Львівської МТГ. Оброблятимуть зони біля дитячих майданчиків, доріжок, майданчиків для відпочинку тощо. Загальна площа обробки – понад 136 тис. м2.
У Львівській міській раді оприлюдинили графік проведення обробок.
15 травня
- Парк «700 річчя Львова»;
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Високий замок»;
- парк «Замарстинівський»;
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. І. Франка;
- геологічна пам’ятка природи місцевого значення парк «Кортумова гора»;
- парк «Під Голоском»;
- парк обмежений вул. І. Миколайчука, вул. Гетьмана І. Мазепи, вул. Пилипа Орлика;
- регіональний ландшафтний парк «Знесіння».
16 травня
- Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Залізна Вода»;
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Снопківський»;
- парк Святого Івана Павла ІІ Папи Римського;
- парк «Архангела Михаїла на вул. Стрийській»;
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»;
- пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення – Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького.
17 травня
- Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Лісопарк “Погулянка»;
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Личаківський», зокрема меморіальний комплекс «Пагорб Слави»;
- зелена зона «Майорівка»;
- парк «Озеро Левандівське»;
- ландшафтний заказник місцевого значення «Торфовище Білогорща»;
- парк «На вул. Роксоляни»;
- парк «Кольонія»;
- лісовий заказник місцевого значення «Лісопарк «Рудно».
18 Травня
- Парк «Піскові озера»;
- парк «Горіховий Гай»;
- парк «Скнилівський»;
- парк «Левандівський»;
- парк «Бондарівка»;
- парк імені І. Виговського;
- парк імені Богдана Хмельницького в смт. Брюховичі.
Графік обробки можуть корегувати у разі несприятливих погодних умов.