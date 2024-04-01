У ЛМР скорочують кількість працівників

З 1 квітня внаслідок оптимізації структури Львівської міської ради припинило свою роботу управління ІТ. Заступник міського голови Андрій Москаленко розповів, що функції управління перейшли до CDTO та ЛКП «Міський центр інформаційних технологій».

«Але кожен виклик – це і можливість. У міській раді офіційно запрацювала позиція керівника Chief digital transformation officer (CDTO), яку очолила Олена Гунько. Дякую всім колегам, які творили управління! Попереду ще більше проектів!», – написав Андрій Москаленко.

Управління ІТ займалось впровадженням сучасних інформаційних технологій у виконавчих органах ЛМР та комунальних закладах, створенням механізмів для поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування та громадян. Очолювала управління Олена Гунько.

Зазначимо, що відтепер Олена Гунько на посаді CDTO визначатиме ключові пріоритети цифровізації та цифрової трансформації ЛМР. Посада діятиме на рівні заступника директора департаменту економічного розвитку.

Нагадаємо, що 27 грудня 2023 року на сесії ЛМР затвердили нову структуру виконавчих органів. Відповідно до рішення, у ЛМР розформують управління інформаційних технологій та управління з питань поводження з відходами. Крім цього, управління вуличної інфраструктури об'єднають з управлінням безпеки. Загалом у ЛМР до 1 квітня 2024 року планували скоротити 150 працівників, а до 1 червня – ще понад 200.