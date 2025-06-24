Нова депутатка від УГП Галина Джулай

На засіданні Львівської облради у вівторок, 24 червня, склала присягу нова депутатка від Української Галицької партії Галина Джулай. Галина Джулай замінила в депутатському кріслі колишню представницю УГП Марію Кульчицьку-Волчко, повноваження якої припинилися за рішенням суду.

Представник Львівської обласної ТВК повідомив про реєстрацію у травні 2025 року Галини Джулай депутаткою Львівської облради від Української Галицької партії, після чого вона склала депутатську присягу.

61-річна Галина Джулай з січня 2021 року працює першою заступницею міського голови Новояворівська. Раніше була директоркою львівської управлінської компанії «Нове місто», керувала громадською спілкою Асоціація ОСББ Яворівщини.

Нагадаємо, п’ятьох депутатів Львівської облради, у тому числі Марію Кульчицьку-Волчко, УГП відкликала через зраду партійних принципів – у 2020 році після обрання вони увійшли в неформальну коаліцію зі «Слугою народу» та «Європейською солідарністю».