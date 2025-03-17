Новим депутатом від УГП став 48-річний Володимир Гаврон із Жидачева

Центральна виборча комісія розглянула скаргу «Європейської солідарності» та «Української галицької партії» на бездіяльність Львівської обласної ТВК та зобов’язала установу до кінця березня 2025 року визнати обраними трьох депутатів Львівської обласної ради. Йдеться про кандидатів, які мають стати депутатами замість Марії Кульчицької-Волчко, Звенислави Мамчур та Ірини Кравець.

Як повідомила пресслужба ЦВК, до Комісії надійшли скарги від Львівської територіальної організації політичної партії «Європейська солідарність» та Львівської обласної організації «Української галицької парті». Скаржники просили визнати бездіяльність Львівської обласної територіальної виборчої комісії щодо неприйняття рішення про визнання обраними кандидатів замість трьох депутатів Львівської обласної ради, чиї повноваження припинили достроково. Йшлося про кандидатів замість колишніх депутатів ЛОР Ірини Кравець, Марії Кульчицько-Волчко та Звенислави Мамчур.

Поки ЦВК розглядала скаргу, Львівська обласна ТВК винесла постанову, якою визнала обраним депутатом Львівської облради наступного за списком кандидата від УГП 48-річного Володимира Гаврона із Жидачева. У облраді він замінить Ірину Кравець, яка добровільно склала мандат у серпні 2024 року, і стане єдиним депутатом від УГП.

Водночас комісія ЦВК визнала бездіяльність обласної ТВК через неприйняття рішення про визнання обраними депутатами Львівської облради наступних за черговістю кандидатів у депутати за списком від УГП і «ЄС». Вони мають замінити Марію Кульчицьку-Волчко та Звениславу Мамчур, які достроково склали повноваження.

ЦВК зобов’язала обласну ТВК до 31 березня 2025 року зареєструвати обраними депутатами Львівської облради відповідних кандидатів за списком. Після цього вони мають скласти присягу перед депутатами Львівської обласної ради.